Может ли Молдова предложить качественный туризм

В четверг, 11 апреля, в 11.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост на тему: "Особенности туристического сезона в Молдове – 2019".

Что особенного может предложить Молдова сегодня для иностранных туристов? Какие маршруты по нашей стране удивят самых требовательных путешественников? О качественном и содержательном туризме пойдет речь в ходе видеомоста Кишинев–Минск.

Участники мероприятия:

в Кишиневе:

— президент Ассоциации патроната индустрии туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ;

— генеральный директор Mimi Castle Кристина ФРОЛОВ;

— директор Центра Бизнеса и Туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА.

В Минске:

— заместитель Департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Виталий ГРИНЦЕВИЧ;

— председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ;

— заместитель председателя РСТИ Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.