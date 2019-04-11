Амнистия граждан Молдовы в России - что происходит на самом деле

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. На каких условиях возможна амнистия молдавских граждан в России? Как и для кого работает колл-центр по вопросам амнистии? Кто может ею воспользоваться? С какими основными проблемами сталкиваются молдавские мигранты в РФ? Главные результаты амнистии.
Об этом и других актуальных вопросах, связанных с молдавскими мигрантами в России, расскажут:
в Кишиневе:
— советник президента Республики Молдова по юридическим вопросам и в области институциональных отношений, представитель президента Республики Молдова по связям с Парламентом и Правительством Максим ЛЕБЕДИНСКИЙ;
— советник президента Республики Молдова по связям с диаспорой Кристина БУГА.
в Москве:
— депутат Парламента Республики Молдова по 49 округу (Россия) Георгий ПАРА;
— руководитель колл-центра по амнистии, директор региональной общественной организации "Центр поддержки молдавской молодежи" Ольга ЧЕБОТАРЬ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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