В четверг, 11 апреля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Особенности туристического сезона в Молдове – 2019".

Что особенное может предложить Молдова сегодня для иностранных туристов? Какие маршруты по нашей стране удивят самых требовательных путешественников? О качественном и содержательном туризме пойдет речь в ходе видеомоста Кишинев–Минск.

Участники мероприятия:

в Кишиневе:

— президент Ассоциации Патроната Индустрии Туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ.

— генеральный директор Mimi Castle Кристина ФРОЛОВ;

— директор Центра Бизнеса и Туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА.

В Минске:

— заместитель Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий ГРИНЦЕВИЧ;

— председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ;

—заместитель председателя РСТИ Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.