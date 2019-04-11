Особенности туристического сезона в Молдове – 2019

Что особенное может предложить Молдова сегодня для иностранных туристов? Какие маршруты по нашей стране удивят самых требовательных путешественников? О качественном и содержательном туризме пойдет речь в ходе видеомоста Кишинев–Минск.
Участники мероприятия:
в Кишиневе:
— президент Ассоциации Патроната Индустрии Туризма Республики Молдова Сергей МАНЯ.
— генеральный директор Mimi Castle Кристина ФРОЛОВ;
— директор Центра Бизнеса и Туризма "Крикова Вин" Денис ШОВА.
В Минске:
— заместитель Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий ГРИНЦЕВИЧ;
— председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп ГУЛЫЙ;
—заместитель председателя РСТИ Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.