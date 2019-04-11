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Молдова стала привлекательнее для европейцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Белоруссия и Молдова планируют увеличить турпотоки между странами, а также проводить совместную работу по кросс-маркетингу, привлекая туристов из Европы, США, Юго-Восточной Азии.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Белорусам нравится Молдова – все в руках молдавской стороны, чтобы поток белорусов увеличился в несколько раз. Об этом сказал председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый в рамках видеомоста Кишинев – Минск, который прошел в пресс-центрах Sputnik.

"Мы давно присматривались друг к другу, но, к сожалению, на протяжении многих лет сотрудничество между Белоруссией и Молдовой было каким-то эфемерным. Но нас объединила, в первую очередь, национальная компания "Белавиа", которая запустила рейсы, пользующиеся достаточно большой популярностью", - сказал Гулый.

Он обратил внимание на тот факт, что Белоруссия и Молдова будут востребованы на рынке туристических услуг западных стран.

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
Объем туристического рынка в мире достиг рекордного значения

"По прошествии текущего ITB в Берлине видим запросы на 2020–2021 годы со стороны американских, британских, скандинавских и других туристических компаний, на комбинированный продукт Белоруссия – Молдова. Это предполагает, помимо прочего, совместную работу по кросс-маркетингу, по комбинированию туров Белоруссия – Молдова для рынка третьих стран, в первую очередь, для стран Европы и США, а также, рассчитываем на страны Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Гулый.

Он также отметил, что в Белоруссии проявляют интерес к Молдове, поэтому стоит учитывать этот фактор.

"Мне кажется, что для туристов из Белоруссии Молдова очень привлекательна – классические яркие бренды, привлекательные ландшафты, хорошая природа, - то чего нет у нас. Кроме того, в Молдове привлекает винная культура плюс цены", - отметил Гулый.

В свою очередь, президент Ассоциации Патроната Индустрии Туризма Республики Молдова Сергей Маня, отметил важность заключения между Белоруссией и Молдовой соглашения, предусматривающего активизацию совместных усилий в туристической отрасли.

Сергей Маня
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сергей Маня

В частности, он заявил, что в ближайшее время будут предприняты меры по увеличению туристического потока между странами.

"Недавний трип-тур белорусских СМИ в Молдову был очень успешным. Скоро пройдет ответный тур молдавской делегации, в том числе представителей СМИ. Интерес в Молдове к Белоруссии очень возрос. И это не удивительно, так как Белоруссия является традиционным экономическим партнером РМ. Лидеры стран тесно общаются. Очень приятно, что мы общаемся. Согласно нашему подписанному меморандуму, будем увеличивать наши турпотоки", - сказал Маня.

Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

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