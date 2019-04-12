Миграционная амнистия в России для граждан Республики Молдова

В пятницу, 12 апреля, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Миграционная амнистия 2019 в РФ для граждан Республики Молдова".

На каких условиях возможна амнистия молдавских граждан в России? Как и для кого работает колл-центр по вопросам амнистии? Кто может воспользоваться амнистией? С какими основными проблемами сталкиваются молдавские мигранты в РФ. Главные результаты амнистии.

Об этом и других актуальных вопросах, связанных с молдавскими мигрантами в России, расскажут:

в Кишиневе:

— cоветник президента Республики Молдова по юридическим вопросам и в области институциональных отношений, представитель президента Республики Молдова по связям с Парламентом и Правительством Максим ЛЕБЕДИНСКИЙ;

— советник президента Республики Молдова по связям с диаспорой Кристина БУГА.

в Москве:

— депутат Парламента Республики Молдова по 49 округу (Россия) Георгий ПАРА;

— руководитель кол-центра по амнистии, директор региональной общественной организации "Центр поддержки молдавской молодежи" Ольга ЧЕБОТАРЬ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.