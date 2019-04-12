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Кристина Фролов

Фролов: Молдове нужны деньги на продвижение позитивного имиджа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Представители молдавских туристических компаний с оптимизмом смотрят на развитие в нашей стране самой динамично развивающейся в мире отрасли, но при определенных условиях.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Для успешного развития туризма в Молдове необходимы изменения в законодательстве и продвижение имиджа страны в мире, но на это дело необходимы финансовые средства.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом рассказала директор Mimi Castle Кристина Фролов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Для продвижения туризма нужны изменения в законодательстве. Сейчас идет соответствующая работа в этом направлении", - отметила Фролов.

К сожалению, Молдова остается малоизвестной страной для мира. Для продвижения положительного имиджа страны и, соответственно, привлечения туристов, необходимы денежные средства, - отметила она.

"Нужны бюджеты для продвижения страны. Молдова - не самая известная страна. И мы, виноделы, понимаем очень хорошо, насколько это тяжело: продавать продукт из неизвестной страны. Даже в Беларуси продвигать наши лучшие вина очень тяжело. Наша страна, к сожалению, остается неизвестной в мире", - сказала руководитель Mimi Castle.

Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

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