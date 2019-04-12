Фролов: Молдове нужны деньги на продвижение позитивного имиджа

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Для успешного развития туризма в Молдове необходимы изменения в законодательстве и продвижение имиджа страны в мире, но на это дело необходимы финансовые средства.
Об этом рассказала директор Mimi Castle Кристина Фролов на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Для продвижения туризма нужны изменения в законодательстве. Сейчас идет соответствующая работа в этом направлении", - отметила Фролов.
К сожалению, Молдова остается малоизвестной страной для мира. Для продвижения положительного имиджа страны и, соответственно, привлечения туристов, необходимы денежные средства, - отметила она.
"Нужны бюджеты для продвижения страны. Молдова - не самая известная страна. И мы, виноделы, понимаем очень хорошо, насколько это тяжело: продавать продукт из неизвестной страны. Даже в Беларуси продвигать наши лучшие вина очень тяжело. Наша страна, к сожалению, остается неизвестной в мире", - сказала руководитель Mimi Castle.
Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.
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