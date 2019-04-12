Почему многие молдаване нарушают правила пребывания в России

По словам советника президента Молдовы, многие наши соотечественники, выезжая в Россию, нарушают местные законы, подчас надеясь на простое "авось пронесет".

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Десятки тысяч молдаван, уезжающих в Россию на заработки, часто пренебрегают правилами пребывания иностранцев в этой стране, за что расплачиваются депортацией и запретом на въезд в РФ. Об этом говорили в ходе видеомоста Кишинев-Москва, который прошел в пресс-центрах Sputnik.

Озвученная проблема достигла такого уровня, что ее приходится решать на уровне президентов России и Молдовы.

Подводя итоги так называемой миграционной амнистии за январь-февраль 2019 года, советник главы республики Максим Лебединский подчеркнул, что это не первые меры, которые предприняты для помощи нашим согражданам по вопросу аннулирования запрета на въезд на территорию РФ.

"Ранее также при помощи президента Молдовы Игоря Додона и, в том числе, при прямой поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина были применены определенные процедуры для аннулирования запрета на въезд граждан нашей страны", - сказал Лебединский.

© Sputnik / Miroslav Rotari Максим Лебединский

По его словам, в прошлые годы эта процедура была более сложной, а в этот раз принято решение сделать простую и понятную процедуру, которая не задействует какие-то бюрократические действия или усложненные процедуры.

© Sputnik / Илья Питалев Президент Молдовы поблагодарил руководство России за амнистию для мигрантов

"В соответствии с указом президента России, на основе которого и была применена эта процедура, нужно было исполнить определенные обязательства или действия со стороны граждан Молдовы. Наши соотечественники, нарушившие статьи 26, части 4, 8, а также статьи 27, части 12, 13, 14 Закона РФ о порядке въезда и выезда с территории этой страны, должны были покинуть территорию России, начиная с 1 января вплоть до 24 февраля 2019 года, имея свободную возможность вернуться обратно на территорию РФ после 1 марта", - сообщил Лебединский.

По его словам, эта же процедура относилась и к гражданам Молдовы, которые на основе тех же статей имели уже полученные запреты на въезд и находились на территории республики, - они просто должны были вернуться после 1 марта на территорию России.

Однако эта процедура распространяется не на всех граждан. "Что важно отметить? Эта процедура не применяется и не будет применяться к гражданам Молдовы, у которых были и другие нарушения или нарушения на основе других статей данного закона", - сказал Лебединский.

Он обозначил основные причины, которые привели к такой ситуации.

"Граждане Молдовы либо не документируются, либо надеются на простое "авось пронесет", и нарушают срок нахождения на территории России. Либо сталкиваются с ситуацией, когда они въехали в РФ, не оформили определенные документы, которые им позволяют находится более длительный период в России. Боясь потерять место работы, они не выезжали из России после истечения 90 дней, в течение которых, по закону, позволяется иностранному гражданину находиться на территории другого государства", отметил Лебединский.

Подводя итог так называемой амнистии, он подчеркнул, что порядка двадцати тысяч граждан Молдовы воспользовались предоставленной РФ возможностью аннулирования запрета на въезд и еще около сорока тысяч могут это сделать.

Как сообщила советник главы республики по связям с диаспорой Кристина Буга, в России насчитывается большая часть из всех наших соотечественников, выехавших на заработки заграницу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кристина Буга

"Российская Федерация является местом работы для большинства молдавских трудовых мигрантов за рубежом. В России временно проживают около 357 тысяч молдавских граждан. С 2012 в РФ переселилось около 106 тысяч наших соотечественников", - отметила советник президента.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK