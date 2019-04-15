Депутат: Молдове необходимо открыть в России новые консульства

По мнению члена высшего законодательного органа Республики Молдова, в Российской Федерации необходимо открыть дополнительные учреждения для оказания консульских услуг нашим гражданам.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Граждане Молдовы работают в Российской Федерации повсюду – от Владивостока до Санкт-Петербурга, поэтому лишь посольства и консульства в Москве явно недостаточно для решения насущных проблем наших соотечественников, работающих в России. Об этом заявил депутат парламент республики Георгий Пара на видеомосте Кишинев – Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik.

"Мое предложение такое – обязательно в России необходимо открыть консульства республики в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, тогда было бы легче контролировать все вопросы, связанные с миграцией граждан Молдовы", - сказал Пара.

По его словам, среди основных проблем наших соотечественников, работающих в России, – незнание законов этой страны.

© Sputnik / Григорий Сысоев Почему многие молдаване нарушают правила пребывания в России

"Порой люди устраиваются на работу, не имея трудового договора, не имея правовой защиты. Это является следствием того, что люди нарушают сроки пребывания на территории РФ, их начинают депортировать", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о проблеме консолидации молдаван в России, Пара отметил, что, молдаване, зная русский язык, обычаи, культуру, адаптируются в России лучше всех, тем более, они в большинстве своем православные христиане, и потому близки с русскими друг другу.

С другой стороны, он подчеркнул, что в силу ряда факторов, в том числе, психологического характера, молдаване разобщены.

"Объединить молдаван в РФ не просто. Наверное, это зависит от харизмы лидера, который возглавляет ту или иную диаспору", - сказал Пара.

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