Депутат: Молдове необходимо открыть в России новые консульства

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Граждане Молдовы работают в Российской Федерации повсюду – от Владивостока до Санкт-Петербурга, поэтому лишь посольства и консульства в Москве явно недостаточно для решения насущных проблем наших соотечественников, работающих в России. Об этом заявил депутат парламент республики Георгий Пара на видеомосте Кишинев – Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik.
"Мое предложение такое – обязательно в России необходимо открыть консульства республики в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, тогда было бы легче контролировать все вопросы, связанные с миграцией граждан Молдовы", - сказал Пара.
По его словам, среди основных проблем наших соотечественников, работающих в России, – незнание законов этой страны.
"Порой люди устраиваются на работу, не имея трудового договора, не имея правовой защиты. Это является следствием того, что люди нарушают сроки пребывания на территории РФ, их начинают депортировать", - сказал депутат.
Отвечая на вопрос о проблеме консолидации молдаван в России, Пара отметил, что, молдаване, зная русский язык, обычаи, культуру, адаптируются в России лучше всех, тем более, они в большинстве своем православные христиане, и потому близки с русскими друг другу.
С другой стороны, он подчеркнул, что в силу ряда факторов, в том числе, психологического характера, молдаване разобщены.
"Объединить молдаван в РФ не просто. Наверное, это зависит от харизмы лидера, который возглавляет ту или иную диаспору", - сказал Пара.
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