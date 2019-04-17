Социальная справедливость в Молдове в эпоху глобализации – роль профсоюзов

В среду, 17 апреля, в 11:00, пройдет пресс-конференция Национальной конфедерации профсоюзов, приуроченная к 100-летию Международной организации труда (МОТ) в Молдове.

В ходе мероприятия участники обсудят празднование 100-й годовщины создания МОТ, ратификацию конвенций МОТ и способы их осуществления в Республике Молдова, развитие социальной справедливости и содействие достойному труду, роль профсоюзных организаций в продвижении ценностей МОТ на национальном уровне, приведение национальной правовой базы в соответствие с инструментами международного права, социальный диалог в Республике Молдова в контексте страновой программы достойного труда на 2016–2020 годы, необходимость ратификации Конвенции №. 102/1952 Международной организации труда о минимальных стандартах социального обеспечения.

В то же время вопросы, связанные с будущим трудовых отношений, будут решаться в связи с преобразованиями, связанными с глобализацией, оцифровкой, трансформацией моделей отношений между наемными работниками и работниками, международными тенденциями в сфере труда.

Международная организация труда является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами труда в соответствии с международными стандартами труда. Она был основана в 1919 году, а её штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария. Республика Молдова присоединилась к Международной организации труда в 1995 году и ратифицировала 40 конвенций МОТ.

В мероприятии примут участие:

— президент Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег БУДЗА;

— заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро трудящихся офиса Международной организации труда Сергеус ГЛОВАЦКАС.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.