В каком состоянии находятся памятники и исторические места в Молдове

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Богатейшее историческое наследие нашей страны представляет огромный интерес для мировой и отечественной науки, является важным для идентификации молдавского государства и общества.
В этом контексте огромное значение имеет сохранность памятников и исторических мест страны, внимание к проблеме государства и общества в целом.
О состоянии молдавских памятников и исторических мест, о мерах, предпринимаемых в РМ по их сохранению расскажут:
— глава Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион ШТЕФЭНИЦЭ;
— доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник Института культурного наследия АН РМ Тамара НЕСТЕРОВА.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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