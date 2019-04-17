В каком состоянии находятся памятники и исторические места в Молдове

В четверг, 18 апреля, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как сохранить историческое наследие Молдовы".

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Богатейшее историческое наследие нашей страны представляет огромный интерес для мировой и отечественной науки, является важным для идентификации молдавского государства и общества.

В этом контексте огромное значение имеет сохранность памятников и исторических мест страны, внимание к проблеме государства и общества в целом.

О состоянии молдавских памятников и исторических мест, о мерах, предпринимаемых в РМ по их сохранению расскажут:

— глава Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион ШТЕФЭНИЦЭ;

— доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник Института культурного наследия АН РМ Тамара НЕСТЕРОВА.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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