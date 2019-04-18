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Ион Штефэницэ

Штефэницэ: сегодня можно устроить тур по руинам усадеб в Молдове

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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Специалисты оценивают как критическое состояние многих памятников в Молдове, однако трагедию из этого не делают и пытаются всеми силами изменить ситуацию.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Ситуация со сгоревшим в Париже собором Нотр-Дам и наметившаяся в этой связи консолидация нации для восстановления жемчужины французской средневековой архитектуры, заставила многих в Молдове по-новому взглянуть на проблемы сохранения культурного и исторического наследия нашей страны.

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По словам директора Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Иона Штефэницэ, еще недавно ведомство существовало только на бумаге – никому не было дела до сохранения памятников. Об этом муниципальный советник рассказал в четверг на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

После инвентаризации этой структуры в 2019 году была издана так называемая "Черная книга культурного наследия Кишинева", в которой приведены печальные факты разрушений памятников, нелегального строительства и т.д.

В 2014 году, изучив положение дел по всей Молдове, вскрылась также нерадостная картина. Положение дел в провинции – хуже, чем в столице. Плачевная ситуация сложилась с усадьбами.

"В стране очень много пустующих, разрушенных усадеб. Сегодня можно устроить тур по руинам молдавских усадеб", - отметил Штефэницэ.

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Другое наследие страны – деревянные церкви – уже безвозвратно потеряны.

"В реестре, на бумаге они есть. Но давайте посмотрим, как на самом деле. Например, Петрушаны, Тырново – там вы их не найдете. 27 церквей в регистре есть, а в реальности – они уже не существуют. Это наследие мы уже потеряли, уже ничего не вернешь", - сказал эксперт.

Остается надеяться, что утраченные объекты нашей истории можно восстановить хотя бы в реконструкциях.

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CC0 / Pixabay / 12019
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"Одна надежда на реконструкцию этих объектов. Мы можем через проекты, по старым фотографиям восстановить их. Но это, разумеется, не та аутентичность, не оригинал", - отметил Штефэницэ.

По его словам, радует то, что сейчас ситуация с сохранением нашего исторического наследия меняется.

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"В какой-то момент мы поняли, что основная проблема в нашем менталитете. Наше Агентство предпринимает все усилия по информированию общества, чтобы каждый гражданин, каждый чиновник знал, что существуют общие цели – сохранить наше историческое наследие", - подчеркнул Штефэницэ.

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Теги:
памятники архитектуры, культура, история, культурно-историческое наследие Кишинева
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