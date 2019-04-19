Сборная Молдовы на Footbal for frendship

В пятницу, 19 апреля, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Футбол для дружбы – F4F, Мадрид-2019".

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В пятницу, 19 апреля, в 15:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Футбол для дружбы – F4F, Мадрид-2019".

В конце мая в Испании стартует чемпионат по футболу в формате F4F – FOOTBALL FOR FRIENDSHIP. Представители Молдовы в Мадриде примут участие в этом соревновании, которое пройдет с 28 мая по 2 июня 2019 года. О предстоящем мероприятии расскажут:

— руководитель Sputnik Молдова Владимир НОВОСАДЮК;

— организатор F4F Молдова, журналист Дмитрий КИТОРОАГЭ;

— участники турнира F4F-Мадрид-2019, представляющие Республику Молдова.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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