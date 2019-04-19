Молдове есть, что показать миру, но для этого необходимы воля и желание

Молдова культурно-историческая весьма любопытна для туристов всего мира. Об этом рассказала доктор архитектуры, ведущий научный сотрудник Института культурного наследия АН РМ Тамара Нестерова на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Штефэницэ: сегодня можно устроить тур по руинам усадеб в Молдове

"Туристы, посещающие нашу страну говорят, что у нас есть памятники, которые вызывают большой интерес. Но они находятся в очень плохом состоянии. Даже те, которые были реставрированы – вызывают многочисленные нарекания", отметила специалист.

По ее словам, восприимчивость к наследию, как общему делу, надо воспитывать, потому что способность проникнуться значимостью истории, ее материальных свидетельств не возникает с рождения.

Роль памятников для страны исключительная, к ней нельзя относится легкомысленно - если мы хотим соответствовать нормам культурной цивилизации.

© Sputnik / Osmatesco Тамара Нестерова

"Памятники очень важны для самоидентификации народа, для формирования его этнического самосознания, для воспитания нового поколения граждан, любящих свою малую родину. Истинность памятников может быть познана только при сохранении их цельности, аутентичности. Это является архиважной, но необходимой задачей общества", подчеркнула Нестерова.

По ее словам, в Молдове на протяжении столетий воспроизводился один и тот же тип культовых зданий – так называемая народная базилика, истоки которой – упрощенная римская базилика, таким образом можно говорить о некой преемственности с ранних христианских времен.

"Наша деревянная базилика, то есть деревянная церковь, которая была построена в XVII веке в селе Душмань (Глодянский район), повторяет тот тип, который сложился в древнехристианском зодчестве. Но такую связь можно увидеть, если исследовать памятники архитектуры, зодчества, в том числе деревянного. Это выводит нас на новые грани знания своей Родины, своей истории", - подчеркнула доктор архитектуры.

Роль памятников в жизни многообразна. Одна из граней – та, что они служат источником информации в тех областях, в которых нет других исторических сведений. К примеру, считается, что древность архитектурного наследия Молдовы не опускается ниже XIV или XV века.

"Не было смысла искать и атрибутировать памятники ранее этого срока, так как археологи нам говорят: не может быть! - потому что здесь были готы, гунны, которые всё разрушили – нечего искать. А на самом деле – это не совсем верно", - считает выступающая.

Есть памятники, продолжила она, структура которых говорит о том, что это части каких-то неизвестных в молдавском Средневековье сооружений, как, например, Вадул-Рашковская церковь.

"Или церковь в Каушанах – очень спорный объект, потому что по отдельным деталям эта церковь должна была существовать уже в X веке. Страшно говорить, но это так и есть", - утверждает Нестерова.

По ее словам, археологические раскопки, которые были здесь проведены, не выявили хронологических индикаторов, поэтому датируется она на основе отрывочных исторических документов.

Также научный сотрудник Института культурного наследия обратила внимание на качество реставрации, от которого зависит, в том числе и имидж наших объектов наследия.

"Сороки – гордость нашего Агентства инспектирования и реставрации памятников. Получены деньги, крепость приведена была в порядок. Сюда потянулись туристы. Сделано большое дело. Но есть и погрешности в архитектуре, которые на мой взгляд, непростительны для реставрации, т.е. пошла отсебятина от реставраторов, которые были недостаточно внимательны к истории архитектуры", - сказала она.

Однако, уверена Нестерова, эти досадные ошибки можно исправить.

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