Молдавские футболисты попали в финал Лиги чемпионов

Программа "Футбол для дружбы" в Молдове представила победителей, которые попадут в финал Лиги чемпионов! Этот проект, реализуемый "Газпромом" под эгидой ФИФА и УЕФА второй год подряд, также поддерживается Молдавской федерацией футбола.

КИШИНЕВ, 22 апреля – Sputnik. В этом году Республика Молдова выиграла четыре квоты на участие детей и одну квоту для лицензированного тренера в рамках программы "Футбол для дружбы". Трое детей, родившихся в период с апреля 2006 года по сентябрь 2007 года, были отобраны на конкурсе, организованном 1 апреля в спортивном клубе Буюкань в Кишиневе. В отборе приняли участие около 40 детей из клубов Кишинева, Унген, Оргеева, Единец.

Так, на основе критериев, применяемых программой "Футбол для дружбы, были определены следующие победители: вратарь – Александр Таргон из ФК "Динамо" (Кишинев), но из-за травмы был заменен на Луку Греку "Милсами" (Орхей), защитник - Думитру Дьяков ФК "Гетика" (Кишинев), полузащитник Роберт Ребежа ФК "Мэгдэчешть", Криуляньский район. Юным журналистом был избран Никита Киоса, а молодым тренером - Степан Караулой, тренер ФК "Кодру" из Лозова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сборная Молдовы на Footbal for frendship

На пресс-конференции информационное агентство Sputnik Молдова представило команду "Футбол ради дружбы", которая будет представлять Молдову в Мадриде с 28 мая по 2 июня. Дети побывают в футбольном лагере, посетят культурные центры и примут участие в церемонии открытия финала Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе Wanda Metropolitano в столице Испании.

В ходе мероприятия глава Sputnik Молдова Владимир Новосадюк заявил, что Sputnik уже традиционно выступает в роли генерального информационного партнера мероприятия и поддерживает пропаганду футбола среди детей.

"Благодаря этим социальным мероприятиям Республика Молдова получила прекрасную возможность продвигать свой позитивный имидж за рубежом", - отметил Новосадюк.

Он также вручил детям подарки от информационного агентства. Один из участников молдавской спортивной делегации, юный футболист Дмитрий Дьяков сказал, что команда сделает все возможное, чтобы достойно представить страну.

"Это шанс показать себя с наилучшей стороны, и почему бы не привлечь внимание известной футбольной школы в Европе. Кроме того, мы будем рассказывать хорошие вещи о нашей стране. Я рад быть частью этой команды дружбы" - заключил молодой игрок.

Проект "Футбол ради дружбы" реализуется второй год подряд в Республике Молдова.

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