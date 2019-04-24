Как в Молдове заработать на своих интеллектуальных правах

В четверг, 25 апреля, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как защитить интеллектуальную собственность в Молдове".

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Свои интеллектуальные права можно не только защитить, но и заработать на них. Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) - единственное государственное учреждение в Молдове, предоставляющее гарантию сохранения и защиты плодов творческой деятельности граждан.

О защите авторских прав, о праве на объекты промышленной собственности, о других возможностях AGEPI расскажет директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности Лилия БОЛОКАН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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