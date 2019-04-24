Хореограф Ольга Лисняк: в Молдове очень много талантливых детей

В Кишиневе завершился международный фестиваль FestKavkaz 2019 – жюри в восторге от уровня мастерства участников и организации этого мероприятия.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Великолепная и благородная идея собрать прекрасные творческие коллективы в Кишиневе, чтобы продемонстрировать удивительную палитру народных культур, юные таланты, была с успехом воплощена.

"Изначально проект был создан как продвижение кавказской культуры в Молдове и молдавской культуры в странах Кавказа. Но затем проект расширился", - рассказала директор фестиваля Кристина Барсегян на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

Она отметила, что в прошлом году в мероприятии участвовали представители восьми стран, а в этом - уже десяти, плюс вся Молдова – из шестнадцати городов и регионов страны; авторитетное жюри, в том числе экс солистка российской группы "Тутси" Леся Ярославская, президент Всемирного Союза хореографов WUC Арман Гукасян, победительница конкурса Танцы на ТНТ Алиса Доценко и другие.

По словам Кристины Барсегян, конкурсная частьдлилась два дня, для иностранцев были организованы экскурсии. Всего на фестивале присуждено 50 первых мест при общем количестве в 250 номеров.

"Я уже третий год присутствую в жюри и оцениваю хореографию. Это очень тяжелая работа, так как в Молдове очень много талантливых детей", - сказала создатель проекта "Сила танца" и один из членов жюри фестиваля Ольга Лисняк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

По ее словам, фестиваль, набирая определенную силу и авторитет, расширяет количество участников.

"С каждым годом на фестивале становится все больше участников. В этом году на хореографии было представлено 147 номеров! Это, на самом деле, очень много", - заявила Лисняк.

По словам хореографа, оценивать выступления было тяжело – так все они были подготовлены очень хорошо.

"Номера были очень разнообразные – в самых разных жанрах. Наша страна славится народными танцами. А в этом году был и контемп, и модерн, очень красивая классика, чистая классика, а также современное направление. Я хотела бы отметить, что все номера были эмоционально насыщены, все дети танцевали от души", - отметила специалист.

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