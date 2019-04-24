18:02 24 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.13
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

Хореограф Ольга Лисняк: в Молдове очень много талантливых детей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
16 0 0

В Кишиневе завершился международный фестиваль FestKavkaz 2019 – жюри в восторге от уровня мастерства участников и организации этого мероприятия.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Великолепная и благородная идея собрать прекрасные творческие коллективы в Кишиневе, чтобы продемонстрировать удивительную палитру народных культур, юные таланты, была с успехом воплощена.

"Изначально проект был создан как продвижение кавказской культуры в Молдове и молдавской культуры в странах Кавказа. Но затем проект расширился", - рассказала директор фестиваля Кристина Барсегян на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

Она отметила, что в прошлом году в мероприятии участвовали представители восьми стран, а в этом - уже десяти, плюс вся Молдова – из шестнадцати городов и регионов страны; авторитетное жюри, в том числе экс солистка российской группы "Тутси" Леся Ярославская, президент Всемирного Союза хореографов WUC Арман Гукасян, победительница конкурса Танцы на ТНТ Алиса Доценко и другие.

По словам Кристины Барсегян, конкурсная частьдлилась два дня, для иностранцев были организованы экскурсии. Всего на фестивале присуждено 50 первых мест при общем количестве в 250 номеров.

"Я уже третий год присутствую в жюри и оцениваю хореографию. Это очень тяжелая работа, так как в Молдове очень много талантливых детей", - сказала создатель проекта "Сила танца" и один из членов жюри фестиваля Ольга Лисняк.

Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

По ее словам, фестиваль, набирая определенную силу и авторитет, расширяет количество участников.

"С каждым годом на фестивале становится все больше участников. В этом году на хореографии было представлено 147 номеров! Это, на самом деле, очень много", - заявила Лисняк.

По словам хореографа, оценивать выступления было тяжело – так все они были подготовлены очень хорошо.

"Номера были очень разнообразные – в самых разных жанрах. Наша страна славится народными танцами. А в этом году был и контемп, и модерн, очень красивая классика, чистая классика, а также современное направление. Я хотела бы отметить, что все номера были эмоционально насыщены, все дети танцевали от души", - отметила специалист.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове прошел международный фестиваль FESTKAVKAZ 2019
Теги:
дети, хореография, культура, фестиваль
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рядом с центральным входом на рынок стоят три будки
Пес может подождать хозяина у входа: первые собачьи боксы в России - фото
Бегающие охранники Ким Чем Ына сопровождали его во Владивостоке
Прибытие Ким Чем Ына: бронепоезд, церемония встречи, бдительная охрана
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться