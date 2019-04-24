Как FestKavkaz объединил творческих людей Молдовы

В Молдове прошел международный фестиваль FestKavkaz 2019, на котором с успехом выступили отечественные и иностранные коллективы.

Специалисты высоко оценивают профессиональный уровень фестиваля, прошедшего в Кишиневе с 20 по 21 апреля.

Представитель хореографического коллектива "Колибри дэнс студио" Любовь Балтага, поблагодарив за отличную организацию мероприятия директора фестиваля Кристину Баргесян, отметила конкурентную среду FestKavkaz 2019. Об этом она сказала на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

"На этом фестивале – конкуренция была огромная. Я очень рада, что наша школа показала номера, которые, в принципе, никто не показывал. Обе наши группы, младшая и старшая, выиграли первые места в номинации вок. Мы и в других номинациях выиграли, но вок был самым запоминающимся".

Она также обратила внимание на очень ответственную подготовку конкурсантов.

"Мы очень серьезно готовились к этому конкурсу. Дети практически каждый день занимались. В итоги и дети, и родители были очень довольны. Мы ждем уже следующего года", - подчеркнула Любовь Балтага.

В свою очередь, представитель кишиневского хореографического клуба "Энерджайзер", представители которого выиграли гран-при, Елена Доценко призналась, что решение участвовать в фестивале было принято после просмотра видеоролика в соцсетях.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

"Мы остались в восторге от участия – очень хорошая организация, отличное жюри, которое с вниманием и любовью относилось к детям. Такой организации даже на чемпионатах мира нет", - отметила Елена Доценко.

"Было круто, весело, гала-концерт прошел на высшем уровне", - резюмировала Доценко.

Участие в фестивале для многих его участников стало незабываемым опытом, наполненным позитивом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Итоги международного фестиваля FESTKAVKAZ 2019

"Кроме того, что я участвовала в фестивале, заняла первое место, я получило много положительных эмоций, большое количество приятных воспоминаний, которые невозможно забыть", - сказала лауреат первого места фестиваля в вокальной номинации Анастасия Мельникова.

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