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Полная мобилизация: полиция выходит на улицы Молдовы В течение двух недель по всей республике будет дежурить максимальное число мобильных групп полиции, карабинеров и патрульных. 66

Встреча с Ким Чен Ыном завершилась: Путин раскрыл детали Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, прибывший с визитом в Россию, поблагодарил Владимира Путина за прекрасно проведённое время. 234