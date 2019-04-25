Как защитить интеллектуальную собственность в Молдове

Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) - единственное государственное учреждение в Молдове, предоставляющее гарантию сохранения и защиты плодов творческой деятельности граждан.
О защите авторских прав, о праве на объекты промышленной собственности, о других возможностях AGEPI расскажет директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности Лилия БОЛОКАН.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.