Наше героическое прошлое: военная драма "Коридор бессмертия"

В ходе мероприятия его участники – известные в своих странах медийные лица – расскажут о подвигах своих родственников во время Великой Отечественной, сделают семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнив о подвиге народов и той высокой цене, которую пришлось заплатить за одну на всех Победу. Также участники обсудят выходящую в прокат 8 мая военную драму "Коридор бессмертия", основанную на реальных событиях, происходивших во время блокады Ленинграда, роль искусства в формировании реальной картины мира у молодого поколения и противодействии фальсификациям истории.

Участники в Москве:

— режиссер фильма "Коридор бессмертия" Федор ПОПОВ;

— народный артист России Игорь ЯСУЛОВИЧ;

— актер Александр ОБЛАСОВ.

В Кишиневе:

— кинорежиссер, сценарист Игорь ЧИРКОВ.

В Нур-Султане:

— актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана Нурлан АЛИМЖАНОВ.

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.