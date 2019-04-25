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Лилия Болокан

В Молдове бум заявок на регистрацию интеллектуальной собственности

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) зафиксировало рекордный рост обращений в прошлом году.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. В 2018 году количество заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в нашей стране возросло на шесть процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала директор AGEPI Лилия Болокан на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Безопасность
CC0 / Pixabay / TBIT
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"Ежегодно Агентство получает более десяти тысяч заявок на регистрацию для разных видов объектов интеллектуальной собственности. В 2018 году количество заявок возросло на шесть процентов - это значительный показатель, что также свидетельствует о динамике экономического развития страны", - подчеркнула Болокан.

По ее словам, более восьмидесяти процентов от общего количества заявок - это коммерческие знаки – трейдмарк. Не такие впечатляющие показатели по регистрации патентов, но и здесь результаты неплохие.

"У нас скромный уровень патентов - за год около 230, максимально под 300. Впрочем, это рациональные цифры, если сравнивать с другими европейскими странами", сказала Болокан.

По ее словам, у AGEPI есть одно серьезное преимущество.

"Что отличает наше агентство от профильных структур других стран? Мы предоставляем все услуги по всем видам интеллектуальной собственности в Республике Молдова. Сегодня услуги по информированию и консультации для граждан AGEPI предоставляет бесплатно", - сказала директор Агентства.

Она отметила, что бесплатные консультации граждан сегодня являются обязанностью, а не коммерческой услугой AGEPI.

"В этом смысле мы видим свою задачу в воспитании уважения граждан к собственности другого человека – в нашем случае – к интеллектуальной собственности".

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
интеллектуальная собственность
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