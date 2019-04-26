В Молдове пройдет фестиваль "Вместе в XXI веке"

В Молдове пройдет большое культурное событие – Фестиваль Международная творческая встреча "Вместе в XXI веке" под эгидой Президента Республики Молдова Игоря Додона и гала-концерт, посвященный открытию фестиваля. Организатор мероприятия – "Общественная организация "ЗАРЯ" при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе. О подробностях фестиваля расскажут:
— председатель общественной организации "ЗАРЯ" Михаил АХРЕМЦЕВ;
— советник Президента РМ по межэтническим отношениям Сергей МИШИН;
— художественный директор фестиваля Наталья БАРАБАНЩИКОВА;
— главный менеджер фестиваля Любовь КАЛЬЧИШКОВА;
— концерт-менеджер Александр АВЕРБУХ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.