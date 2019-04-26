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Presentation of the major international news brand, Sputnik

Школа инновационной журналистики Sputnik вручает сертификаты

© Sputnik / Alexey Filippov
Пресс-центр
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В пятницу, 26 апреля, в 13.00, в пресс-центре Sputnik Молдова состоится официальная церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

В 2018 году прошел второй сезон школы. По ее итогам состоится официальная церемония вручения сертификатов.

В церемонии примут участие:
— руководитель Sputnik Молдова Владимир НОВОСАДЮК;
— руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил ДАВЫДОВ;
— член экспертного совета проекта, доцент кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис ПАРФЕНТЬЕВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
Школа инновационной журналистики Sputnik
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