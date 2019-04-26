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Акция Бессмертный полк в Кишиневе

К празднику Великой Победы: военная драма "Коридор бессмертия"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В пятницу, 26 апреля, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Кишинев – Нур-Султан, посвященный празднованию Дня Победы в странах бывшего СССР.

В ходе мероприятия его участники – известные в своих странах медийные лица – расскажут о подвигах своих родственников во время Великой Отечественной, сделают семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнив о подвиге народов и той высокой цене, которую пришлось заплатить за одну на всех Победу. Также участники обсудят выходящую в прокат 8 мая военную драму "Коридор бессмертия", основанную на реальных событиях, происходивших во время блокады Ленинграда, роль искусства в формировании реальной картины мира у молодого поколения и противодействии фальсификациям истории.

Участники в Москве:
— режиссер фильма "Коридор бессмертия" Федор ПОПОВ;
— народный артист России Игорь ЯСУЛОВИЧ;
— актер Александр ОБЛАСОВ.

В Кишиневе:
— кинорежиссер, сценарист Игорь ЧИРКОВ.

В Нур-Султане:
— актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана Нурлан АЛИМЖАНОВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
видеомост, День Победы, Великая Победа, Великая Отечественная война, ВОВ
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