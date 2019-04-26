19:09 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Игорь Чирков на видеомосте Киштнев - Москва - Нур-Султан. К празднику Великой Победы: военная драма Коридор бессмертия

Чирков: меня тоже убили – слава богу, что только в кино

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
2110

Российские кинематографисты представили фильм о событиях Великой отечественной войны, в котором отражена многогранная история, касающаяся большинства граждан, проживающих сегодня в бывших советских республиках.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Судьбы миллионов современных семей в России, Молдове, Казахстане, Белоруссии, Украине и других стран, стали одной книгой, одним многосерийным фильмом, переплелись в древо памяти о последней мировой войне.

Медаль Золотая Звезда Героя Советского Союза.
© Sputnik / Евгений Биятов
Просто Зоя, просто герой: начаты съемки нового художественного фильма

Обсуждение кинокартины "Коридор бессмертия" на видеомосте Москва – Кишинев – Нур-Султан стало очередным свидетельством того, что и сегодня потомки тех, кто воевал помнят и чтят своих предков – героев. Экран и личные истории создали особое живое пространство военного и послевоенного поколений, объединенных коллективной памятью.

Комментируя тему, затронутую в фильме, известный молдавский кинорежиссер и киносценарист Игорь Чирков поблагодарил его создателей за внимание к той стороне войны, которая часто остается за кадром.

"Благодарю коллег за то, что они сделали этот фильм. Эта тема касается каждой семьи во всем нашем бывшем Советском Союзе; за рассказ о простых женщинах, людях – это не какие-то подвиги, а каждодневный военный труд", - сказал Чирков в пресс-центре Sputnik Молдова.

В ходе беседы участники видеомоста рассказали о своих историях, связанных с войной. По словам Чиркова, место захоронения и обстоятельства гибели его деда Кирилла Чиркова, павшего под Москвой, до сих пор, несмотря на все усилия, неизвестны.

Ясско-Кишинёвская операция
© Sputnik / Ольга Ландер
В Молдове снимут документальный фильм об освобождении страны от фашистов

"Меня тоже убили. Слава богу, что только в кино", - сказал режиссер, демонстрируя свою фотографию со съемок фильма о событиях Ясско-Кишиневской операции "Кодовое название "Южный гром", в котором его герой погибает.

Чирков, обращаясь к своим российским коллегам, предложил совместными усилиями создать фильм о советских контрразведчиках – не о знаменитых героях, а о обычных рядовых людях, благодаря которым сценарий войны подчас радикально менялся.

Сценарий, по его словам, он сейчас пишет совместно со своим отцом.

"Этот фильм нужен, прежде всего, молодым людям, чтобы они знали и помнили о той войне. Иначе нам – хана. Пока еще живы ветераны – поклон им", - подчеркнул Чирков.

Картина "Коридор бессмертия" появится в российском кинопрокате восьмого мая. Пока точно не известно, будет ли она демонстрироваться в Молдове. Права на телевизионную версию отданы российскому Первому каналу.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Лучший фильм ХХ столетия назвали кинооператоры
В Кишиневе представили документальный фильм о Холокосте
Теги:
кино, ВОВ, Великая Отечественная война
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской АЭС после катастрофы
Авария на Чернобыльской АЭС: первые часы после катастрофы
Magic Coin Creation
Магия, да и только: как фокусник из воздуха достает монеты - видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться