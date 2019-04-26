Чирков: меня тоже убили – слава богу, что только в кино

Российские кинематографисты представили фильм о событиях Великой отечественной войны, в котором отражена многогранная история, касающаяся большинства граждан, проживающих сегодня в бывших советских республиках.

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Судьбы миллионов современных семей в России, Молдове, Казахстане, Белоруссии, Украине и других стран, стали одной книгой, одним многосерийным фильмом, переплелись в древо памяти о последней мировой войне.

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Обсуждение кинокартины "Коридор бессмертия" на видеомосте Москва – Кишинев – Нур-Султан стало очередным свидетельством того, что и сегодня потомки тех, кто воевал помнят и чтят своих предков – героев. Экран и личные истории создали особое живое пространство военного и послевоенного поколений, объединенных коллективной памятью.

Комментируя тему, затронутую в фильме, известный молдавский кинорежиссер и киносценарист Игорь Чирков поблагодарил его создателей за внимание к той стороне войны, которая часто остается за кадром.

"Благодарю коллег за то, что они сделали этот фильм. Эта тема касается каждой семьи во всем нашем бывшем Советском Союзе; за рассказ о простых женщинах, людях – это не какие-то подвиги, а каждодневный военный труд", - сказал Чирков в пресс-центре Sputnik Молдова.

В ходе беседы участники видеомоста рассказали о своих историях, связанных с войной. По словам Чиркова, место захоронения и обстоятельства гибели его деда Кирилла Чиркова, павшего под Москвой, до сих пор, несмотря на все усилия, неизвестны.

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"Меня тоже убили. Слава богу, что только в кино", - сказал режиссер, демонстрируя свою фотографию со съемок фильма о событиях Ясско-Кишиневской операции "Кодовое название "Южный гром", в котором его герой погибает.

Чирков, обращаясь к своим российским коллегам, предложил совместными усилиями создать фильм о советских контрразведчиках – не о знаменитых героях, а о обычных рядовых людях, благодаря которым сценарий войны подчас радикально менялся.

Сценарий, по его словам, он сейчас пишет совместно со своим отцом.

"Этот фильм нужен, прежде всего, молодым людям, чтобы они знали и помнили о той войне. Иначе нам – хана. Пока еще живы ветераны – поклон им", - подчеркнул Чирков.

Картина "Коридор бессмертия" появится в российском кинопрокате восьмого мая. Пока точно не известно, будет ли она демонстрироваться в Молдове. Права на телевизионную версию отданы российскому Первому каналу.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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