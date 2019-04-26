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Русский язык в Молдове - как культурный объединяющий фактор

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Язык Пушкина налаживает диалог между людьми искусства из разных стран.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Первого мая в Кишиневе пройдет гала-концерт открытия Международной творческой встречи "Вместе в XXI веке".

Творческие коллективы из Грузии, Израиля, Болгарии, Польши, Украины, Белоруссии, России и Молдовы выступят на сцене драматического театра им. А.П.Чехова. Об этом рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Михаил Ахременцов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Михаил Ахремцев

Председатель общественной организации "ЗАРЯ" Михаил Ахремцев, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что Молдова может быть культурным мостом в Европе.

"Республика Молдова – наша замечательная страна, может быть не только, как говорят политики, эдаким экономическим мостом между Востоком и Западом – мы можем выступить и культурным мостом между Востоком и Западом. Одну из ключевых ролей при этом будет играть русский язык", - сказал Ахремцев.

"Поверьте, что это будет одно из самых значительных культурных событий нашей страны", - отметила художественный директор фестиваля Наталья Барабанщикова.

Наталья Барабанщикова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Барабанщикова

По её словам, артисты удивят зрителя разнообразным и разножанровым искусством.

Мероприятие пройдет при финансовой поддержке президента РМ.

  • Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова
    Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Любовь Кальчишкова
    Любовь Кальчишкова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Валентина Марик
    Валентина Марик
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Евгений Паскарь, Валентина Марик, Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова
    Евгений Паскарь, Валентина Марик, Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова

"Если речь зашла о главном человеке, благодаря которому состоится наш форум - это президент Республики Игорь Николаевич Додон. Сотрудничество с нашим проектом у него давние - с тех пор, когда он еще не был в должности президента", - подчеркнула Барабанщикова.

Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
русский язык, культура
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