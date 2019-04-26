Русский язык в Молдове - как культурный объединяющий фактор

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Первого мая в Кишиневе пройдет гала-концерт открытия Международной творческой встречи "Вместе в XXI веке".
Творческие коллективы из Грузии, Израиля, Болгарии, Польши, Украины, Белоруссии, России и Молдовы выступят на сцене драматического театра им. А.П.Чехова. Об этом рассказали участники пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.
Председатель общественной организации "ЗАРЯ" Михаил Ахремцев, комментируя предстоящий фестиваль, отметил, что Молдова может быть культурным мостом в Европе.
"Республика Молдова – наша замечательная страна, может быть не только, как говорят политики, эдаким экономическим мостом между Востоком и Западом – мы можем выступить и культурным мостом между Востоком и Западом. Одну из ключевых ролей при этом будет играть русский язык", - сказал Ахремцев.
"Поверьте, что это будет одно из самых значительных культурных событий нашей страны", - отметила художественный директор фестиваля Наталья Барабанщикова.
По её словам, артисты удивят зрителя разнообразным и разножанровым искусством.
Мероприятие пройдет при финансовой поддержке президента РМ.
- Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова© Sputnik / Miroslav Rotari
- Любовь Кальчишкова© Sputnik / Miroslav Rotari
- Валентина Марик© Sputnik / Miroslav Rotari
- Евгений Паскарь, Валентина Марик, Наталья Барабанщикова, Михаил Ахременцов, Любовь Кальчишкова© Sputnik / Miroslav Rotari
"Если речь зашла о главном человеке, благодаря которому состоится наш форум - это президент Республики Игорь Николаевич Додон. Сотрудничество с нашим проектом у него давние - с тех пор, когда он еще не был в должности президента", - подчеркнула Барабанщикова.
Полную запись мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.
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