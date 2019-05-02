Евровидение - 2019: Что изменилось у Анны Одобеску

Представитель Республики Молдова на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" Анна ОДОБЕСКУ проведет пресс-конференцию перед отъездом в Израиль.

Наша участница продолжает готовиться к выходу на сцену Тель-Авива и уже презентовала свою песню Stay зрителям в Испании, а 23 апреля Анна выступила на Pre Party в Москве. Анна Вдовиченко (настоящее имя артистки) родилась в Дубоссарах, там же она делала и первые шаги в мире музыки. Окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа имени Рубинштейна (Тирасполь), а также Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности "эстрадный джазовый вокал" (Кишинев).

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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.