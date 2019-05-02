Молдова могла не попасть на Евровидение в этом году

Драматичная ситуация сложилась с поездкой представительницы Молдовы Анны Одобеску на международный песенный конкурс, который скоро пройдет в Тель-Авиве.

По словам мужа и помощника Анны Одобеску Александра Вдовиченко, только благодаря хорошим людям, стала возможной поездка певицы на конкурс Евровидение-2019, который пройдет в мае в Израиле.

"После нашей первой пресс-конференции в Sputnik, состоявшейся полтора месяца назад, был очень тяжелый период. Мы даже думали, что не попадем в Тель-Авив. Казалось, финансовые и другие проблемы - неразрешимы", - сказал Вдовиченко на пресс-конференции в Sputnik Молдова.

Но в итоге, по его словам, "все образовалось благодаря хорошим людям, даже тех, кого мы не знали. Среди них Илан Шор, Вадим Красносельский и другие".

"Аня подготовлена, наша команда в хорошем настроении, пятого мая вылетаем в Тель-Авив. Я уверен, что Аня достойно представит Молдову на этом конкурсе", - сказал Вдовиченко.

Сама Анна Одобеску заявила, что уверена в успешном выступлении.

"Я рада, что мне выпал такой шанс представить нашу страну. За мной вся Молдова, я хочу выступить достойно, чтобы за меня никому не было стыдно, чтобы все гордились мною. Надеюсь попасть в финал, было бы хорошо - в десятку", - сказала певица.

Анна Одобеску и Александр Вдовиченко поблагодарили всех, кто оказал финансовую и другую поддержку, позволившие участвовать представителю РМ в крупном международном культурном мероприятии.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.