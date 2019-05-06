Битва за историю: кто и зачем искажает смысл и значение Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. 9 мая отмечается день победы Советского Союза над фашисткой Германией, которая в ходе второй мировой войны подчинила почти всю Европу и напала на СССР. Эта война и её итоги долгое время определяли мировую политическую повестку. Однако после развала СССР – государства, внесшего главный и решающий вклад в разгром Германии и её союзников, в Европе трактовка событий Второй мировой войны изменилась, страна-победитель объявлена страной-агрессором, а ее роль в победе над фашизмом нивелируется.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Неизвестных солдат Великой Отечественной войны теперь стало меньше

Как отражены события Второй мировой войны в молдавских учебниках и в СМИ? К чему ведет пересмотр и забвение истории? Кто и с какой целью фальсифицирует прошлое? Кто и как поддерживает память о ВОВ в Молдове? Почему в нашей республике сотни тысяч людей принимают участие в массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы? Об этом и других темах, связанных с событиями тех далеких и трагических лет, расскажут:

— депутат парламента РМ Влад БАТРЫНЧА;

— руководитель Русского историко-патриотического клуба, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников РМ, Алексей ПЕТРОВИЧ;

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.