Победа - одна на всех: как в Молдове сохраняют историческую память о ВОВ

Молдова и память о Великой Отечественной войне - события тех страшных дней, подготовка к 75-летию освобождения страны от фашизма, проблема сноса памятников в Польше и молчание официального Кишинева. Это темы, которые обсудили в пресс-центре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Жители Республики Молдова сохраняют память о Великой Отечественной войне, заявил во вторник на встрече с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников Республики Молдова Алексей Петрович .

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"Несмотря на то, что сегодня у нас довольно хорошая законодательная база, связанная с сохранением событий 1941-1945 годов, на государственном уровне практически ничего не делается", - сказал эксперт .

© Sputnik / Osmatesco Руководитель Русского историко-патриотического клуба, заместитель председателя Координационного совета российских соотечественников Республики Молдова Алексей Петрович

Памятная годовщина, а правительство не при делах

Петрович обратил внимание на один любопытный факт - в этом году наша страна отмечает 75 лет с момента освобождения Молдавии от фашизма, однако правительство республики не разработало никакого официального плана мероприятий по празднованию этой даты.

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"Только этот факт говорит сам за себя. Потому весь груз сохранения исторической памяти сегодня лег на плечи неравнодушных людей, которые стремятся беречь свою историю, историю своей страны", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о гражданах, которые объединились в общественные организации, педагогах-энтузиастах, примарах и советниках различных населенных пунктов страны.

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"Как бы кому не хотелось убить нашу историю, она будет сохраняться еще долгие-долгие годы", - заявил Петрович.

Как отметил руководитель Русского историко-патриотического клуба, в этом году в рамках общественного комитета "Победа", в который входят порядка 20 общественных организаций, при поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона реализуется план по празднованию 75-летней годовщины освобождения. Мероприятия стартовали еще в марте текущего года и продолжатся вплоть до конца августа – то есть непосредственно до годовщины окончания Ясско-Кишиневской операции.

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"Мы едем по районам страны - с севера на юг, как проходил фронт в годы Великой Отечественной. На местах встречаемся с жителями этих населенных пунктов, представителями органов местной власти. Безусловно настроения есть разные, но тот факт, что люди отмечают эту дату, празднуют и уделяют этому должное внимание – это главное", - сказал Петрович.

Великая Отечественная война или Вторая мировая?

Руководитель Русского историко-патриотического клуба отметил, что жители республики сохраняют память о Великой Победе. Он рассказал, с чем лично столкнулся в одном из государственных учреждений страны.

"Нужно было оформить документы для захоронения ветерана ВОВ. Когда стали заполнять документы один из сотрудников спросил, а как правильно писать – Великая Отечественная или Вторая мировая? Постарше чином работник ответил ему: "Пиши Великая Отечественная. У нас в документах сказано Marele Război pentru Apărarea Patriei – Великая Отечественная война". Для нашего народа эта война была и будет Великой Отечественной", - отметил Петрович.

Снос памятников ВОВ в Европе и молчание Молдовы

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

© Photo : архив Михаила Мокана Ветераны бывшего СССР против сноса памятников Красной Армии в Польше

По словам Петровича, "в Великой Отечественной войне наша страна потеряла десятки тысяч своих сыновей и дочерей, которые погибли на фронтах прежде всего Европы – на полях Польши, Венгрии, Австрии и Германии".

"Когда в Польше сегодня демонтируют, сносят и ровняют с землей воинские захоронения советских солдат, не слышал ни одного возгласа возмущения от нашей страны – от министерства иностранных дел и европейской интеграции. Герой СССР - уроженец нашей страны Иван Сидорович Солтыс, который грудью закрыл амбразуру пулемета, похоронен в польской земле, как и сотни наших соотечественников, павших за мир без "коричневой чумы"", - сказал он.

Он с сожалением подчеркнул, что сегодня память в том числе и наших соотечественников ровняют экскаваторами и бульдозерами.

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