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Влад Батрынча

Батрынча: наше государство не воспитывает собственных граждан

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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По мнению депутата молдавского парламента, для успешного развития Молдовы необходимо бережно относится к своему прошлому и сформулировать объединяющую идею, иначе страну ждет крах.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Граждан Молдовы воспитывает кто угодно, но не собственное государство, - заявил депутат парламента РМ Влад Батрынча на встрече с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова.

В итоге, по его словам, мы получаем граждан с отсутствием не просто правильного восприятия истории, в том числе и Великой Отечественной войны, но граждан без гражданственности, граждан, которые не ощущают своей принадлежности к этой земле.

"Процветающая Молдова была построена именно в послевоенные годы. Благодаря дисциплине, самоотдаче, воспитанию, идеологии, преданности. У нас, к сожалению, сегодня все это отсутствует, и непонятно, в какие сроки мы сможем эту ситуацию изменить", - подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли в ближайшее время изменить содержание учебников или сами учебники по истории в плане подачи не одиозной информации, в том числе и о Великой Отечественной войне, а взвешенной, соответствующей реальности, Батрынча отметил, что это сделать необходимо, но не просто.

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© Sputnik / Osmatesco
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"К сожалению, я не могу дать ободряющего, оптимистичного ответа. По одной простой причине – сегодня государство РМ, к сожалению, в слишком трудной ситуации – и в плане определенной международной изоляции, и в плане колоссальных финансовых, экономических проблем", - сказал законодатель.

По его словам, сегодня власти не задают государству какие-то программы развития хотя бы на пару десятилетий, не ведутся дискуссии о будущем страны.

По его мнению, Молдова в целом сейчас находится в ситуации абсолютно непонятной и в плане выживания собственной государственности.

"Причина – в том числе, в экономических проблемах. Внешний долг за последние десять лет увеличился в разы, достигнув более 7 миллиардов долларов. В любой момент может возникнуть вопрос – а в состоянии ли РМ отвечать по своим обязательствам? Какое у РМ будущее? ", - отметил депутат.

"Мы даже еще не приступили к какой-то дискуссии ни в потенциальной коалиции, ни в целом, в обществе, о том, кто мы, какова национальная идея, объединяющая сегодня общество РМ. А оно сегодня, ка мы понимаем, разделено. У нас нет гражданского согласия", - сказал Батрынча.

Он отметил, что единственное, что сегодня способно сплотить государство, в том числе задать системе образования правильные ориентиры – гражданская идея, которая объединяет людей, собственное государство.

"Что получила государственная система образования от вложенных денег, в том числе в Академию наук? Проведение идеи о том, что Молдова – это ошибочное государство, что Великой Отечественной войны не было, а День Победы – это день траура? ", - отменил депутат.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По его словам, рано или поздно необходимо инициировать дискуссии о том, что должно делать министерство просвещения при составлении учебников, какие знания мы хотим донести до своих детей.

"Если у нас нет консенсуса по историческим вопросам – мы должны детям предоставлять хотя бы разные точки зрения, альтернативные источники. Эта дискуссия не должна быть кулуарной, необходимо, чтобы все общество приняло в ней участие", - сказал Батрынча.

"Если будущая власть в Молдове не придет к подобного рода дискуссиям, рано или поздно это приведет к тому, что мы останемся и без молодежи, и без населения, и без экономики, и государство за долги просто уйдет с молотка. К сожалению, таких дискуссий сегодня нет. Это большая беда всей нашей страны", - подчеркнул Влад Батрынча.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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