Какие сокровища скрывают молдавские музеи

В четверг, 16 мая, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Открой для себя Молдову: презентация кишиневских музеев".

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. В музейных коллекциях Кишинева хранятся и выставлены для широкой публики многочисленные ценные предметы старины, которые привлекают внимание не только отечественных и иностранных специалистов, но и всех граждан, интересующихся многогранной историей нашей страны.

Какие ценности хранят наши музеи? Что скрыто от глаз посетителей? Какие мероприятия пройдут в молдавских музеях на праздновании международного дня музеев 18 мая? Об этом и других вопросах, связанных с работой музеев, расскажут:

— заместитель директора по культурно-образовательным программам Национального музея истории Молдовы Мариана ВАСИЛАКЕ;

— заместитель директора по культурно-образовательным программам Национального Музея этнографии и природы Молдовы Елена КОЖОКАРЬ;

— ведущий научный сотрудник отдела Этнографии Национального музея Этнографии и природы Молдовы, председатель Ассоциации Географии и Этнологии Молдовы, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ;

— доктор искусствоведения, директор Центра изучения искусств Института Культурного Наследия, профессор Тудор СТАВИЛЭ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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