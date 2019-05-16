Открой для себя Молдову: презентация кишиневских музеев

В музейных коллекциях Кишинева хранятся и выставлены для широкой публики многочисленные ценные предметы старины, которые привлекают внимание не только отечественных и иностранных специалистов, но и всех граждан, интересующихся многогранной историей нашей страны.
Какие ценности хранят наши музеи? Что скрыто от глаз посетителей? Какие мероприятия пройдут в молдавских музеях на праздновании международного дня музеев 18 мая? Об этом и других вопросах, связанных с работой музеев, расскажут:
— заместитель директора по культурно-образовательным программам Национального музея истории Молдовы Мариана ВАСИЛАКЕ;
— заместитель директора по культурно-образовательным программам Национального Музея этнографии и природы Молдовы Елена КОЖОКАРЬ;
— ведущий научный сотрудник отдела Этнографии Национального музея Этнографии и природы Молдовы, председатель Ассоциации Географии и Этнологии Молдовы, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ;
— доктор искусствоведения, директор Центра изучения искусств Института Культурного Наследия, профессор Тудор СТАВИЛЭ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.