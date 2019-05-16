Лозовану: посещайте музеи в любое время – не ждите особенных дат

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Каждое посещение музеев - это новые открытия, ради которых стоит вновь и вновь приходить сюда, чтобы соприкоснуться с природой, историей, искусством. Об этом говорили участники встречи с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова.
"Признаюсь, что, хотя и работаю уже более двадцати лет в Национальном музее Этнографии и Природы, но все равно каждый раз, когда вхожу туда, открываю что-то новое для себя. Считаю, что не все известно мне самому. Остальным также не помешает сходить несколько раз в музей", - сказал ведущий научный сотрудник Дорин Лозовану.
Кроме того, ученый отметил, что далеко не все экспонаты выставляются для всеобщего обозрения. Многие из них скрыты от глаз людей.
"Но это обычная практика всех музеев мира – ведь это не только учреждения, где проходят выставки и экспозиции для публики, но, в первую очередь, кладовая – национальный банк культурного и природного наследия, которое мы должны сохранить для будущих поколений", - подчеркнул Лозовану.
В субботу, 18 мая в Молдове пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев. Хранители подготовил особенную программу, которая обещает быть яркой и познавательной.
Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.
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