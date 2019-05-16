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Дорин Лозовану

Лозовану: посещайте музеи в любое время – не ждите особенных дат

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Музеи – это не только выставленные замечательные, а порой бесценные экспонаты, для посетителей - это лаборатории, где проводятся научные исследования, хранятся уникальные артефакты, которые, до поры до времени, скрыты от общественности.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Каждое посещение музеев - это новые открытия, ради которых стоит вновь и вновь приходить сюда, чтобы соприкоснуться с природой, историей, искусством. Об этом говорили участники встречи с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова.

Мариана Василаке, Дорин Лозовану, Елена Кожухарь и Тудор Ставилэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мариана Василаке, Дорин Лозовану, Елена Кожухарь и Тудор Ставилэ

"Признаюсь, что, хотя и работаю уже более двадцати лет в Национальном музее Этнографии и Природы, но все равно каждый раз, когда вхожу туда, открываю что-то новое для себя. Считаю, что не все известно мне самому. Остальным также не помешает сходить несколько раз в музей", - сказал ведущий научный сотрудник Дорин Лозовану.

Михай Волонтир
© Sputnik / Владимир Родионов
В Молдове появится дом-музей Михая Волонтира

Кроме того, ученый отметил, что далеко не все экспонаты выставляются для всеобщего обозрения. Многие из них скрыты от глаз людей.

"Но это обычная практика всех музеев мира – ведь это не только учреждения, где проходят выставки и экспозиции для публики, но, в первую очередь, кладовая – национальный банк культурного и природного наследия, которое мы должны сохранить для будущих поколений", - подчеркнул Лозовану.

В субботу, 18 мая в Молдове пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к Международному дню музеев. Хранители подготовил особенную программу, которая обещает быть яркой и познавательной.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
культура, Ночь музеев, ночь музеев, музеи
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