Что происходит в современном информационном мире - мнение экспертов

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Полицейскому-насильнику из Оргеева ужесточили приговор Срок тюремного заключения, по решению второй инстанции, увеличен на два года. 66

Сто строк о наболевшем: кишиневская "Голгофа", или Как не сломать ноги С приходом теплых дней горожане не упускают шанса прогуляться с близкими по тенистым улицам, однако не все места в молдавской столице безопасны для променада. 184