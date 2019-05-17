Что происходит в современном информационном мире - мнение экспертов

В событии примут участие журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Это первое мероприятие в рамках международного образовательного проекта SputnikPro в Молдове.
Участники:
— заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня", медиа-менеджер Наталья ЛОСЕВА;
— заместитель директора дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Марина ПЕРЕКРЕСТОВА.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.