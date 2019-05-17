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Мариана Василаке

Мариана Василаке: в Национальном музее истории собрано триста тысяч объектов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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В музеях Молдовы хранятся бесценные предметы старины, о которых кроме специалистов мало кто знает.

В запасниках молдавских музеев хранятся сотни тысяч предметов, о существовании которых большинство граждан даже не подозревает. Интересные сведения о молдавских музеях привели специалисты, выступившие на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Национальный музей истории Молдовы действует уже 36 лет. За это время мы смогли собрать невероятную коллекцию экспонатов. Сегодня у нас более 300 тысяч объектов - это археологические, нумизматические, книжные и оружейные и другие коллекции", - сказала заместитель директора по культурно-образовательным программам Национального музея истории Молдовы Мариана Василаке.

Национальный музей истории Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Национальный музей истории Молдовы

Она отметила, что в настоящее время Национального музея истории активно продвигает историческое наследие, которым располагает музей. Например, прошли выставки Кукутень-Трипольской культуры в США, Ватикане, Греции, Германии и других странах.

Она подтвердила, что многие предметы Кукутень-Трипольской культуры никогда не выставлялись для широкой публики.

"Действительно, в Национальном музее истории Молдовы не только объекты Кукутень-Трипольской культуры представлены не полностью, но и другие экспонаты. Очень многое находится на наших складах".

Как отметила специалист, часть исторического наследия недоступна широкой публике, что обезапасить экспонаты. Однако, как отметила заместитель директора по культурно-образовательным программам, то, что музей не показывает в экспозиционном зале, демонстрируется публике другими способами, например, выпускаются каталоги с фотографиями всех объектов. Помимо этого, есть временные выставки.

"Что касается оцифровки коллекций, в этом году мы запустили проект с археологическим музеем румынского города Констанца и другими музеями из Болгарии. Мы намерены обустроить специальную лабораторию для оцифровки всего, что у нас есть в музее. Затем люди получат доступ к этой информации в режиме онлайн", - подчеркнула Мариана Василаке.

В субботу, 18 мая в музеях Молдовы пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к международному дню музеев. Почти каждый молдавский музей подготовил особенную программу, которая обещает быть яркой и познавательной.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Теги:
история Молдовы, культура, музеи, Кукутень
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