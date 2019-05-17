Эксперт о стоимости фондов Художественного музея: у Минфина таких денег нет

Министерство Финансов предложило дать денежное выражение произведениям, хранящимся в национальной пинакотеке. Это вызвало критику специалистов, поскольку нигде в мире не было подобных прецедентов.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Несмотря на пропажу во время Великой Отечественной войны первой коллекции кишиневского Художественного музея, сегодня в его фондах находятся уникальные работы. Впрочем, только ничтожно малая часть этих экспонатов выставлена на всеобщее обозрение.

В этом году престижному учреждению культуры исполнится восемьдесят лет – в его стенах находятся раритеты, созданные мастерами, начиная с XV века.

Музей находится в одном из самых замечательных зданий Кишинева, где когда-то располагалась гимназия принцессы Дадиани. Здание было построено архитектором Александром Бернардацци в 1901 году.

По словам доктора искусствоведения, директора Центра изучения искусств Института Культурного Наследия, профессора Тудор Стэвилэ, основа коллекции была положена в 1939 году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Тудор Ставилэ

"Председатель Ассоциации изящных искусств Скульптор Александр Плэмэдялэ предложил бессарабским художникам создать коллекцию для муниципальной галереи. Было собрано около 180 работ, 17 – подарены министерством культа и культуры в Бухаресте", - рассказал Стэвилэ на встрече с представителями СМИ в пресс-центре Sputnik Молдова.

К сожалению, эта коллекция пропала, ее поиск не увенчался успехом.

"В первые дни войны эта коллекция пропала в Харькове. В 70-е годы наши сотрудники попытались выяснить, куда ведут следы пропавшего собрания картин. Однако попытки разыскать коллекцию оказались тщетными", - сказал профессор.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мариана Василаке: в Национальном музее истории собрано триста тысяч экспонатов

Как сообщил ученый, послевоенная история музея начинается в 1944 году, когда определенная часть работ была передана из Эрмитажа, Третьяковской Галереи и Русского музея. Среди первых самых ценных экспонатов, поступления 45-50 годов прошлого столетия.

В их числе работы очень известных российских художников: "Купальщица" Зинаиды Серебряковой, "Голова мальчика" Александра Иванова, "Портрет Галины Прошинской" Бориса Кустодиева и некоторые работы западноевропейских художников XV-XVIII веков.

"Со временем эта коллекция пополнялась за счет закупок и подаренных частных коллекций. Например, уже в 1972 году в фондах музея находилось около восьми тысяч экспонатов", - сказал директор Центра изучения искусств Института Культурного Наследия.

Он также сообщил, что, начиная с 70-х годов XX века, коллекция музея пополнилась за счет государственных закупок у частных коллекционеров Москвы и Ленинграда. Среди них есть работы очень известных личностей: Ореста Кипренского - "Девушка с плодами", Владимира Маковского - "В перерыве", графические листы Альбрехта Дюрера, Уильяма Хогарта, Джорджо Вазари, Валентина Серова и других.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лозовану: посещайте музеи в любое время – не ждите особенных дат

Пополнение происходило и за счет частных коллекций. Например, профессор ленинградской Академии художеств Павел Шиллинговский подарил все собранные им картины и графические работы западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков.

Ставилэ отметил, что около 400 работ были переданы французским художником Августом Балльером.

"Он работал в предвоенной Бессарабии около двадцати лет, подарил всю свою коллекцию и работы некоторых бессарабских художников, многие из которых просто исчезли после войны. Вторая часть этого собрания была подарена младшей дочерью художника Мариной Илиеску в 2006 году", - отметил профессор.

Он также сообщил, что музей в 1967 году пополнился коллекцией Иона Кроитору – первого российского предреволюционного реставратора, который восстановил известное полотно Александра Иванова "Христос перед народом". Затем музею были подарены в 1979 и 1995 году коллекции "бухарестских бессарабцев" - Веры Блинов и Андрея Остапа.

Сейчас в коллекциях музея находится около сорока тысяч экспонатов. Они отражают историю искусства на протяжении пяти столетий, начиная с XV по XX век.

Отвечая на вопросы журналистов об экспонатах, которые находятся в запасниках музея, профессор отметил, что их очень много – лишь небольшая часть выставляется для показа.

"Даже сейчас, когда экспозиция музея после реставрации расширена, из всех произведений музея экспонируется лишь три процента".

По его словам, в денежном выражении стоимость фондов Художественного музея, огромна.

"Ценность этих работ? У министерства финансов таких денег нет", - сказал Тудор Стэвилэ.

В субботу, 18 мая в музеях Молдовы пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к международному дню музеев. Почти каждый молдавский музей подготовил особенную программу, которая обещает быть яркой и познавательной.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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