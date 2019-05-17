В Кишиневе готовятся к ночным театрализованным мистериям

Творчески подходят сотрудники молдавских музеев к организации захватывающих шоу в важный день их профессиональной деятельности.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. С каждым годом растет количество желающих принять участие в ночных акциях, которые приурочены к отмечаемому 18 мая международному дню музеев.

© Sputnik / Miroslav Rotari Лозовану: посещайте музеи в любое время – не ждите особенных дат

В Кишиневе "внеурочные посещения" полюбились многим. Особенно - молодежи, в том числе из-за границы.

И посмотреть в эту ночь есть на что. В этом году "отцы-хранители" вновь подготовили интересные, разнообразные, познавательные программы - шоу, концерты, мастер-классы, театральные представления и... кое-что еще.

По словам заместителя директора по культурно-образовательным программам Национального Музея этнографии и природы Молдовы Елены Кожокарь, посетителей ждет потрясающая программа.

© Sputnik / Miroslav Rotari Елена Кожухарь

Для смельчаков изюминкой ночной программы может стать возможность прогуляться по темным лабиринтам музея с фонариками – это совершенно необычная экскурсия - особенно по залам доисторического времени, когда на Земле царствовали чудные животные.

"Можно будет увидеть музей другими глазами. Ведь днем и ночью по-разному воспринимается информация", сказала Кожокарь.

Она также отметила, что это очень ответственная миссия для работников музея.

"К этому дню мы готовимся много месяцев - это как кинофестиваль для кинорежиссеров или актеров. Ночь музеев - это прекрасная возможность приобщиться к нашей богатейшей культуре, ведь не хлебом единым жив человек", - отметила Елена Кожокарь.

В субботу, 18 мая в музеях Молдовы пройдут масштабные мероприятия, приуроченные к международному дню музеев. Почти каждый молдавский музей подготовил особенную программу, которая обещает быть яркой и познавательной.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK