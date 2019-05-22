В Кишиневе запускают проект "Сила танца. Детям дорогу"

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В Молдове стартует первый детский телевизионный танцевальный проект "Сила танца. Детям дорогу".
Это уникальное событие, в котором участвуют талантливые дети со всех уголков Республики Молдова. Это проект, где раскрываются уникальные детские возможности в области хореографии, актерского мастерства, участников научат вести себя перед публикой.
В проекте задействованы лучшие хореографы страны, профессиональные танцоры, компетентное жюри. Начало съемок запланировано на август.
Проект будет длиться несколько месяцев. Дети будут бороться за звание лучшего танцора (танцовщицы) страны.
О подробностях пятого сезона проекта "Сила танца" расскажут:
— создатель и автор проекта Ольга ЛИСНЯК;
— хореограф Александра СОШНИКОВА;
— хореограф Ирина СЛОБОДЯНЮК.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
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