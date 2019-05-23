В четверг, 23 мая, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Сила танца. Детям дорогу".

Скоро в Молдове стартует первый детский телевизионный танцевальный проект "Сила танца. Детям дорогу".

Это уникальное событие, в котором участвуют талантливые дети со всех уголков Республики Молдова, где раскрываются уникальные детские возможности в области хореографии, актерского мастерства, умение вести себя перед публикой.

В проекте задействованы лучшие хореографы страны, лучшие профессиональные танцоры, компетентное жюри. Начало съёмок запланировано на август месяц.

Проект будет длиться несколько месяцев. Дети будут бороться за звание лучшего танцора (танцовщицы) страны.

О подробностях пятого сезона проекта "Сила танца" расскажут:

— создатель и автор проекта Ольга ЛИСНЯК;

— хореограф Александра СОШНИКОВА;

— хореограф Ирина СЛОБОДЯНЮК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.