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Школа танцев

В Молдове пройдут кастинги талантливых детей

CC0 / Pixabay / Bernard-Verougstraete
Пресс-центр
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В Кишиневе прошла презентация амбициозного телевизионного проекта, задача которого - показать широкой публике харизматичных, одаренных ребят нашей страны.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Тысячи детей примут участие в проекте "Сила танца. Детям дорогу", который стартует в конце лета. Двери открыты для тех, у кого есть хотя бы минимальный танцевальный опыт. Об этом рассказали участники встречи с журналистами в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Для того, чтобы получился красивый, насыщенный продукт, где дети выступили бы с красивыми, яркими номерами, внесли что-то особенное в этот проект, мы выбираем ребят, у которых уже есть определенный танцевальный опыт в любом жанре", - отметила создатель и автор проекта Ольга Лисняк.

Ольга Лисняк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ольга Лисняк

По ее словам, в проекте могут принять участие дети от 5 до 17 лет. Уже в августе планируется провести кастинги. Они пройдут по всей стране.

"Детей или детские коллективы, которые захотят участвовать – мы с радостью ждем. Как и в любом шоу мирового уровня, в нашем предусматривается проведение нескольких этапов: сначала пройдут отборочные туры, а потом – финальная часть", - сказала Лисняк.

"Этот проект, действительно, уникальный и, пожалуй, единственный, связанный с танцами в нашей стране. Он будет способствовать тому, чтобы наши люди двигались, танцевали, развивались", - заявила хореограф Александра Сошникова.

Александра Сошникова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александра Сошникова

"Я работаю с детьми более пятнадцати лет и знаю, что наши дети очень хотят участвовать в интересном телевизионном проекте, наподобие тех, которые реализуются, например, в Америке, России и других странах", - сказала хореограф Ирина Слободянюк.

По её словам, в Молдове не меньше талантливых детей, чем в других странах.

Ирина Слободянюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ирина Слободянюк

"Мы попробуем раскрыть не только их талант в танце, но и их внутренний мир", - отметила хореограф.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
культура, проект, проект, дети, танцы
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