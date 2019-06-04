Закроют ли в Кишиневе дом-музей Пушкина

В среду, 5 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "О подготовке мероприятий к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина, к Дню русского языка в России, к 25-летию газеты "Русское Слово".

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Сразу несколько знаменательных дат, связанных с русской культурой, скоро отметят в Молдове. О том, как будет праздноваться в нашей стране 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, о деятельности газеты "Русское слово", о работе дома-музея Пушкина в Кишиневе, о русском мире в Молдове - расскажут участники мероприятия:

— главный редактор газеты "Русское Слово" поэт Алла КОРКИНА;

— ректор Славянского университета РМ, доктор наук, руководитель МАПРЯЛ Молдовы Татьяна МЛЕЧКО;

— руководитель Центра русской культуры в РМ, поэт Дмитрий НИКОЛАЕВ;

— музеограф Дома-музея А.С.Пушкина Марина ПОДЛЕСНАЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.