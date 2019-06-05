Русский мир в Молдове

Сразу несколько знаменательных дат, связанных с русской культурой, скоро отметят в Молдове. О том, как будет праздноваться в нашей стране двухсотлетие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, о деятельности газеты "Русское слово", о русском языке и о русском мире в Молдове расскажут участники мероприятия:
— главный редактор газеты "Русское Слово" поэт Алла КОРКИНА;
— ректор Славянского университета РМ, доктор наук, руководитель МАПРЯЛ Молдовы Татьяна МЛЕЧКО;
— руководитель Центра русской культуры в РМ, поэт Дмитрий НИКОЛАЕВ;
— музеограф Дома-музея А.С.Пушкина Марина ПОДЛЕСНАЯ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.