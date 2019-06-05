Гибридные войны — спецоперации по контролю и управлению людьми

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Конкуренция между странами и корпорациями приводит к информационным и гибридным войнам с использованием новейших методов влияния на умы и психику людей. Возможно ли гражданам и государствам защититься и противостоять негативному информационному воздействию?
На базе Севастопольского государственного университета впервые в России (и в мире) начинает действовать уникальная магистерская программа "Информационные и гибридные конфликты", разработанная на базе факультета политологии МГУ.
Программа готовит профессионалов для международных медиа, аналитических и специальных структур (на уникальном материале Севастополя и Крыма, находящихся на переднем крае обороны против гибридных угроз в адрес России).
Это первый в России и даже в мире опыт запуска подобной университетской магистерской программы.
Об экономических, торговых и санкционных войнах, о борьбе с международным терроризмом и фейковыми новостями; о противодействии угрозам безопасности государств, об информационных войнах в предвыборный период пойдет речь в ходе видеомоста:
Участники в Москве:
—доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, автор и руководитель подготовленной магистерской программы Андрей МАНОЙЛО.
— публицист, журналист Армен ГАСПАРЯН.
В Севастополе:
— член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий Вадимович САБЛИН;
— ректор Севастопольского государственного университета, доктор политических наук Владимир НЕЧАЕВ;
— студенты Севастопольского государственного университета
В Москве, Таллинне, Кишиневе – представители СМИ.
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