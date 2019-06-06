Млечко: важно, что русский язык остается языком высшего образования в Молдове

Несмотря на проблемы, русский мир в Молдове существует и развивается – но, если политика в области образования РМ не изменится, то по русскому миру в Молдове будет нанесет серьезный удар с непредсказуемыми последствиями.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Русский язык в Молдове – это достояние, которым пользуются многие века. "Независимо от того прописан ли статус языка межнационального общения – он таковым в нашей стране является ", – заявила ректор Славянского университета РМ, доктор наук Татьяна Млечко на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Она отметила, что приумножение богатства языка, и его сохранение в качественном состоянии во многом зависит от русистов.

"Сегодня в Молдове боле двух тысяч русистов, которые преподают и в вузах, и в лицеях, гимназиях как с государственным языком преподавания, так и с русским".

По словам доктора наук, Славянский университет – единственное высшее учебное заведение в Молдове, которое готовит русистов в чистом виде.

Оценивая ситуацию с развитием русского языка в Молдове, она отметила, что сейчас в этом смысле очень трудный момент. Сейчас начинается реализация положения нового Закона об образовании, когда русский язык в учебных заведениях с государственным языком преподавания, становится вторым иностранным по выбору.

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"Важно, чтобы этот выбор не зависел от того есть или нет учитель в школе – ведь легко сказать, что мы не будем изучать русский язык, потому что у нас нет педагога. В этом плане подготовка русистов очень важна. Другая проблема – в Молдове не готовят преподавателей предметников на русском языке – это значит, что завтра в школы с русским языком обучения невозможно будет найти химика, физика, математика, биолога и т.д., который мог бы на русском языке преподавать эти предметы", - рассказала Млечко.

С другой стороны, она отметила, что пока русский язык в Молдове еще сохраняет свое значение в системе высшего образования.

"Для меня важен широкий взгляд на вещи, например, тот факт, что русский язык остается языком высшего образования в Молдове, что сохраняется вертикаль образования на русском языке", - отметила специалист.

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