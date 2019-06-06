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Газета Русское Слово

Коркина: наша газета – информатор и организатор русского движения в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Выходящая в Кишиневе газета "Русское слово" отмечает 25-летие своей деятельности – у неё своя особенная информационная политика.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. "Русское слово" - исключительная газета, которая отличается от других, выходящих в Молдове на русском языке. Особенность ее редакционной политики - публикация качественной литературы, серьезных статей, работа на целевую аудиторию - тех, кто интересуется русским миром Молдовы.

Об этом рассказала главный редактор газеты "Русское Слово" поэт Алла Коркина и
руководитель Центра русской культуры в РМ, поэт Дмитрий Николаев на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Алла Коркина
© Sputnik / Osmatesco
Алла Коркина

"В 2018 году для нас встал вопрос – какое место нашей газеты среди других? Ведь газеты на русском языке выходят в Молдове, среди них КП, АиФ, "Молдавские Ведомости" и другие, причем у каждой свой читатель и информационная политика. Мы, конечно же, не можем позволить себе то, о чем пишет, например, "Комсомолка", - сказала Коркина.

По ее словам, у газеты – целевая аудитория – в каждый русский лицей в библиотеки поступает "Русское слово". Также газета доступна для читателей в библиотеке Ломоносова, столичном доме-музее Пушкина, Славянском университете. Есть и оцифрованная версия в интернете.

"Что мы делаем такого, чего не делают другие газеты? Мы даем литературу – и не только кишиневских литераторов русских, но и из районов. Важно, что читатели откликаются. Весь этот наш русский мир мы отражаем", - подчеркнула главный редактор.

Кроме того, он отметила, что профессиональный уровень наших литераторов очень высок и не уступает российским.

"Я вам скажу, что наши литераторы, если взять в общем (а у нас работает и "Ассоциация русских писателей" и "Союз писателей имени А.С.Пушкина"), - они нисколько не уступают русским литераторам", - подчеркнула Коркина.

В свою очередь руководитель Центра русской культуры в РМ Дмитрий Николаев, говоря об эксклюзивах издания, отметил, что "быть оперативно встроенным в жизнь – это очень важно". В этом плане "Русское слово" держит уровень.

Дмитрий Николаев
© Sputnik / Osmatesco
Дмитрий Николаев

Кроме того, Николаев обратил внимание, что одна из задач газеты – формировать у читателей положительный образ России.

"Одна из целей нашей газеты – дать положительный образ России не только для наших соотечественников, но и для других граждан. Мы считаем, что это очень важно", - сказал Николаев.

Газета выходит до 1994 года. В 1995-м по материальным причинам издание приостановило свою деятельность. С 2000 по август 2018 года газетой успешно руководила Татьяна Борисова. С 2018 года "Русское слово" возглавила Алла Коркина.

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Теги:
СМИ, сми, газета, русский язык, Русское слово
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