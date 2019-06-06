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Наступила новая эпоха в истории войн

Россия готовится к отражению информационной агрессии

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Пресс-центр
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Начинается подготовка контингента, способного выявлять информационные и гибридные атаки – предусматриваются и эффективные ответные меры.

КИШИНЕВ, 6 мая - Sputnik. О затребованности такого рода профессионалов и о том, как будет вестись их обучение рассказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, автор и руководитель разработанной программы Андрей Манойло в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Таллинн – Севастополь.

Андрей Манойло
© Sputnik / NINA ZOTINA
Андрей Манойло

"Главная задача магистерской программы, которую мы сейчас совместно с Московским университетом запускаем в Севастопольском государственном университете – это подготовка специалистов в области противодействия современным технологиям информационной, гибридной и торговой войны", - сказал Манойло.

Он признал, что до сих пор у России таких "профи" нет.

"Таких специалистов сегодня в России, да и во всем мире нет. А информационные, гибридные и торговые войны – повсеместно ведутся. Мы сегодня живем в условиях непрекращающейся гибридной войны", - отметил Манойло.

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По его словам, масштаб происходящих сегодня событий в этой области, то есть в сфере проведения различными государствами мира информационных войн и психологических операций, настолько велик, что защита национальных интересов и национальной безопасности возможны только в том случае, если действуют не отдельно взятые специалисты, а система противодействия информационным и гибридным войнам.

В свою очередь, Армен Гаспарян отметил, что новая российская программа "невероятно актуальна сегодня, но, что гораздо важнее - она невероятно актуальна будет завтра".

Армен Гаспарян
© Sputnik / NINA ZOTINA
Армен Гаспарян

Он подчеркнул, что информационные войны стали атрибутом реальности.

"Сегодня - эта война проходит в формате "каждый день", и по восемь-девять поводов ежедневно. Причем вектор может быть самый разнообразный", - сказал эксперт.

Этому необходимо научиться противостоять, отметил Гаспарян, потому что с точки зрения непрерывности и интенсивности, ведение информационной или психологической кампании мало чем отличается от такого понятия как "терроризм".

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Теги:
сми, СМИ, информационные войны, "гибридная война"
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