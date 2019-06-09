Саблин: Против России ведется информационная операция

В России будут обучать специалистов для противодействия угрозам, связанным с ведущейся против страны информационной войной.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Гибридная война сегодня ведется на земле, в воздухе, на воде и в информационном пространстве. Об этом рассказал член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий Вадимович Саблин на видеомосте Кишинев – Москва – Таллинн – Севастополь.

© Photo : Севастопольский государственный университет Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий Саблин (справа), ректор Севастопольского государственного университета, доктор политических наук Владимир Нечаев (слева).

"Конечно, Россия является объектом агрессии – ведется информационная операция, которая носит название "Свободная Россия". Цели и задачи ее абсолютно ясны", - отметил Саблин.

По его словам, методы противодействия тоже определены – это группа оборонных, административных, информационных, экономических и нормативно-правовых методов. Главная задача, стоящая сегодня перед РФ – объединение всех здоровых сил для противодействия внешним угрозам в условиях гибридной войны.

По мнению публициста Армена Гаспаряна, одна из задач информационных войн – посеять в обществе страх и панику.

"Ведение информационной или психологической кампании мало чем отличается от такого понятия как "терроризм". И то, и другое, имеет под собой одну задачу – посеять в обществе страх, панику и настроения, свойственные психическим заболеваниям. Очень многие современные информационные кампании рассчитаны ровно на то же самое".

© Sputnik / NINA ZOTINA Армен Гаспарян

Он признал, что в последние пять лет на Россию оказывается мощнейшее информационное и психологическое воздействие.

"Как нам не огорчительно признавать, но именно наша страна последние пять лет находится под невиданным, наверное, в мировой истории психологическим прессингом. Это даже близко несравнимо с той психологической обработкой, которую осуществляли, например, министерство по оккупированным территориям третьего рейха вместе с министерством пропаганды".

Сейчас, по его словам, все гораздо страшнее, и именно в этой связи нужны молодые специалисты – специалисты, которые точно понимают, что на дворе 2019 год, специалисты, которые понимают насколько сегодня моментально распространяется информация.

"Есть люди, которые искренне полагают, что медиа сфера – она примерно такая же, как была сорок лет назад. Это ерунда. Во-первых, она стала значительно мобильнее, и во-вторых, она очень сильно помолодела. Нынешняя основная жертва информационной кампании – это не средний возраст, как было раньше, нынешние жертвы информационной кампании – это двенадцати-пятнадцатилетние юноши и девушки, то есть – это то самое грядущее поколение", - сказал Гаспарян.

Медиаэксперт подчеркнул, что от психологического, информационного воздействия не застрахован никто – количество вброшенной информации в сутки превышает все допустимые нормы.

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