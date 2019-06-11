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Наркомания

Почему наркомания поразила Молдову

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Пресс-центр
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В пятницу, 14 июня, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Наркотики убивают вне зависимости от политической окраски, национальности и вероисповедания!".

В Республике Молдова остро стоит проблема наркомании, о чем свидетельствуют статистические данные Министерства Здравоохранения. Что необходимо сделать, чтобы остановить рост наркомании в стране? Какие меры необходимо принять в первую очередь? Насколько эффективна работа государственных служб в данном направлении? Нужно ли серьезно ужесточить наказание за торговлю наркотиками? Об этом пойдет речь на пресс-конференции.

Участники:
— депутат Парламента Республики Молдова Владимир ОДНОСТАЛКО;
— государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Борис ГЫЛКЭ;
— советник Президента Республики Молдова в области образования, культуры и исследований Корнелиу ПОПОВИЧ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
наркомания, общество, наркотрафик, наркотики


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