Почему наркомания поразила Молдову

В четверг, 13 июня, в 14:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Наркотики убивают вне зависимости от политической окраски, национальности и вероисповедания!".

В Республике Молдова остро стоит проблема наркомании, о чем свидетельствуют статистические данные Министерства Здравоохранения. Что необходимо сделать для того, чтобы остановить рост наркомании в стране? Какие меры необходимо принять в первую очередь? Насколько эффективна работа государственных служб в данном направлении? Нужно ли серьезно ужесточить наказание за торговлю наркотиками? Об этом пойдет речь на пресс-конференции.

Участники:

— депутат Парламента Республики Молдова Владимир ОДНОСТАЛКО;

— председатель правления Национального антинаркотического союза (НАС) Российской Федерации Никита ЛУШНИКОВ;

— директор НИИ наркологии - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна КЛИМЕНКО;

— психотерапевт, руководитель клиники по лечению и реабилитации наркоманов "Ренессанс" (Болгария) Владимир МАЗУРИК.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.