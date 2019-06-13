Почему наркомания поразила Молдову

В Республике Молдова остро стоит проблема наркомании, о чем свидетельствуют статистические данные Министерства Здравоохранения. Что необходимо сделать для того, чтобы остановить рост наркомании в стране? Какие меры необходимо принять в первую очередь? Насколько эффективна работа государственных служб в данном направлении? Нужно ли серьезно ужесточить наказание за торговлю наркотиками? Об этом пойдет речь на пресс-конференции.
Участники:
— депутат Парламента Республики Молдова Владимир ОДНОСТАЛКО;
— председатель правления Национального антинаркотического союза (НАС) Российской Федерации Никита ЛУШНИКОВ;
— директор НИИ наркологии - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации Татьяна КЛИМЕНКО;
— психотерапевт, руководитель клиники по лечению и реабилитации наркоманов "Ренессанс" (Болгария) Владимир МАЗУРИК.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.