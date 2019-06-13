Способна ли Молдова защитить себя от наркотрафика и наркомании

В четверг, 13 июня, в 14:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Наркотики убивают вне зависимости от политической окраски, национальности и вероисповедания!".

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. В Республике Молдова остро стоит проблема наркомании, о чем свидетельствуют статистические данные Министерства Здравоохранения. Что необходимо сделать для того, чтобы остановить рост наркомании в стране? Какие меры необходимо принять в первую очередь? Насколько эффективна работа государственных служб в данном направлении? Нужно ли серьезно ужесточить наказание за торговлю наркотиками? Об этом пойдет речь на пресс-конференции.

Участники:

— депутат Парламента Республики Молдова Владимир ОДНОСТАЛКО;

— государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Борис ГЫЛКЭ;

— советник Президента Республики Молдова в области образования, культуры и исследований Корнелиу ПОПОВИЧ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.